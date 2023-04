Bypass Trento: Fugatti, progetto che va oltre il territorio

(ANSA) - TRENTO, 19 APR - "Siamo davanti a un momento molto importante per Trento e per la comunità trentina. Non era scontato che un progetto di questo tipo riuscisse ad arrivare all'avvio dei lavori in così poco tempo". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, alla presentazione dei lavori della circonvallazione ferroviaria di Trento (lotto 3 A).

Questo progetto, secondo il presidente della Provincia di Trento, "va ben oltre il nostro territorio". "Quello che abbiamo messo in campo in questi mesi - ha detto - è un modello per l'efficienza dimostrata e per la velocità delle decisioni messe in campo. Credo che sia un passaggio per costruire Trento e il Trentino del futuro".

Fugatti ha poi ricordato che "siamo in attesa della fase progettuale finale del percorso che è nato a Rovereto, dove il Consiglio comunale si è espresso favorevolmente a un'ipotesi di interramento della ferrovia".

Presente anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, che ha rivolto un pensiero agli operai del cantiere della circonvallazione ferroviaria. "Il compito dell'amministrazione comunale e mio - ha detto - sarà quello di far sì che queste persone, "proprio perché svolgono un ruolo importante, abbiano una compenetrazione con la città". (ANSA).