Rutelli, ci sono grandi opportunità con produzioni più green

(ANSA) - ROMA, 18 APR - L'applicazione del protocollo Green Film permette alle produzioni audiovisive, cinematografiche e digitali sia di ridurre sensibilmente le emissioni sia di individuare le voci che comportano un risparmio economico.

L'impatto maggiore è quello relativo agli alloggi e ai trasporti, ma è dimostrato che l'utilizzo di energie rinnovabili abbatte del 96% di emissioni di CO2 rispetto all'utilizzo di energia proveniente da combustibili fossili; l'uso di acqua dalla rete idrica fa risparmiare il 97% di emissioni rispetto alle bottiglie di plastica usa e getta; l'eliminazione delle comunicazioni in formato cartaceo l'88% e la raccolta differenziata dei rifiuti il 27%. Sono fra i dati del Green Film Research Lab, presentato in Anica a Roma.

E' uno studio sull'impatto ambientale ed economico delle produzioni, per favorire la crescita della cultura della sostenibilità nell'intera filiera. "Siamo per ascoltare e interagire con il notevole lavoro di Green Film che ha fatto e sta facendo a livello internazionale, fissando una serie di tendenze e parametri che stanno dettando i cambiamenti nell'industria e nelle filiere - spiega il presidente di Anica Francesco Rutelli -. Queste scelte ci accompagneranno, in misura che speriamo sia molto più legata alla trasformazione positiva rispetto a imposizioni che possono essere vissute in modo negativo. Ci sono opportunità e grandi potenzialità che supportano le grandi trasformazioni ambientali energetiche, climatiche". Alla base del progetto ci sono il disciplinare e la certificazione Green Film, progetto sviluppato nel 2016 da Trentino Film Commission per incentivare le produzioni ecosostenibili. Gli aspetti fondamentali emersi dallo studio, supportato dalla direzione Cinema del Mic, sono due: l'applicazione del protocollo permette sia di ridurre sensibilmente le emissioni sia di individuare le voci che comportano un risparmio economico. A fronte di un aumento dei costi del 2% per l'utilizzo di energie rinnovabili, l'acqua non in bottiglie di plastica costa il 45% in meno, la raccolta differenziata il 54% in meno ed il mancato utilizzo della carta elimina del tutto il costo del materiale. (ANSA).