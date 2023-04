Roghi a Bolzano, perizia psichiatrica sul giovane arrestato

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Si svolgerà il prossimo 16 maggio in tribunale a Bolzano l'incidente probatorio per stabilire se il presunto piromane che l'estate scorsa aveva più volte incendiato i boschi intorno a Bolzano sia capace o meno di intendere e di volere. Nel corso dell'udienza infatti, lo psichiatra incaricato dal giudice illustrerà l'esito della sua perizia a carico del ventunenne bolzanino. Il giovane era stato arrestato il 26 agosto scorso, sorpreso in quasi flagranza del reato di incendio boschivo sulle passeggiate del Guncina: stava fuggendo dopo aver appiccato il fuoco quando venne bloccato dai vigili del fuoco.

In tasca aveva un accendigas. Al giovane vengono contestati complessivamente oltre dieci incendi boschivi. (ANSA).