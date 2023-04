Orsa Jj4: Lollobrigida, 'salvaguardare biodiversità e uomo'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Non prevedo io di intervenire su una questione che non riguarda il mio ministero. Esistono delle norme in Italia, bisogna prendere atto di quella che deve essere la salvaguardia della nostra biodiversità da una parte, e di una convivenza che deve garantire a tutte le specie, compreso l'uomo, di sopravvivere. Rispetto a questo, le norme che esistono devono essere attuate in una direzione che chi le attende deve seguire". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervento al congresso della Cisal, a proposito dell'Orsa Jj4 catturata dopo aver ucciso un uomo in Trentino. (ANSA).