Migranti: Kompatscher, 'Cpr in ex struttura militare"

(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha rilanciato la proposta di istituire un Centro per il rimpatrio nell'ex caserma di Roverè alla Luna, sul confine con il Trentino. "E' importante essere accoglienti verso chi rispetta le regole, ma lo Stato di diritto deve fare in modo che chi non le rispetta possa essere allontanato", ha aggiunto.

Kompatscher ha ricordato che il commissario delegato allo stato d'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, "conosce molto bene il territorio altoatesino", essendo stato a lungo commissario del governo a Bolzano. Secondo il governatore, ex strutture militari hanno alcune caratteristiche idonee per ospitare in futuro un Cpr e ha invitato il ministero ad effettuare dei sopralluoghi per individuarne un possibile sito.

