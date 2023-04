La città del futuro vista dai bambini al Water Light Festival

(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Ci saranno anche i bambini, con la loro idea della città del futuro, tra i protagonisti della quinta edizione del "Bressanone Water Light Festival", che si svolgerà dal 3 al 21 maggio prossimi. Curato dall'artista Marcello Arosio, verrà realizzato un progetto di video mapping partecipativo con gli alunni delle scuole elementari locali e di Monza, città di origine dell'artista.

Il progetto offre ai ragazzi coinvolti l'opportunità di esprimere la loro visione e interpretazione della "città del futuro": 250 bambini dell'Alto Adige e della Brianza coloreranno con le loro visioni un edificio della via Tratten nel centro di Bressanone, una nuova location per un'installazione del festival.

Fin dalla prima edizione del Festival di Bressanone, le scuole primarie locali hanno sempre partecipato ad un concorso di disegno. "Quest'anno facciamo un ulteriore passo avanti e i disegni dei giovani talenti saranno elaborati e mescolati per creare un vero e proprio video mapping", afferma Moritz Neuwirth, presidente della Cooperativa turistica di Bressanone.

"L'attività può essere un'esperienza interessante e stimolante per i bambini ed una nuova occasione per riflettere sui temi legati allo sviluppo delle nostre città nei prossimi decenni, con una consapevolezza già in parte approfondita dai temi trattati a scuola", commenta Marcello Arosio. (ANSA).