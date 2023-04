Donna trovata morta in Alto Adige, confermate cause naturali

(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - "Non ci sono ipotesi di reato" in relazione alla donna trovata morta in un sacco a pelo su un prato nei pressi del Giogo di Meltina, in Alto Adige. Lo comunica la procura della Repubblica di Bolzano. "Si tratta - chiarisce la procura in una nota - di un decesso per cause naturali. Sulla salma non sono stati riscontrati segni che sostengano ipotesi di azione violenta propria o da parte di terzi". L'allarme era stato lanciato da un gruppo di escursionisti che aveva notato il corpo disteso sotto un larice.

La donna deceduta è una meranese di 56 anni. Sul posto erano intervenuti la Guardia di finanza con il Soccorso alpino e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. (ANSA).