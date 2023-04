Clima: Kompatscher, 'contro il cambiamento fare tutto e di più'

(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - "Contro il cambiamento climatico dobbiamo fare di tutto e di più". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher dopo l'audizione in giunta provinciale dell'esperto Georg Kaser, coautore della relazione del Panel intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Kompatscher ha definito una sfida importante il raggiungimento dell'obbiettivo di limitare a livello globale l'aumento a 1,5 gradi, "mentre nell'arco alpino siamo già ora a 2 gradi". Il presidente ha poi evidenziato l'aumento di fenomeni estremi, come siccità e alluvioni. "Tutto ciò comporterà molti cambiamenti per ciascuno di noi. Sostituire l'energia fossile con quella rinnovabile non basterà, dobbiamo ridurre il consumo", ha aggiunto Kompatscher. La giunta provinciale in queste settimane sta preparando la seconda parte del Piano clima con le misure e le tempistiche. Nei prossimi giorni è in programma un incontro con gli stakeholder. (ANSA).