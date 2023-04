Runner morto: nuovi ricorsi contro l'abbattimento di Jj4

(ANSA) - TRENTO, 17 APR - Le associazioni animaliste Enpa, Leidaa e Oipa depositeranno nelle prossime ore al Tar di Trento un ricorso amministrativo contro le ordinanze del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, emanate l'8 e il 13 aprile per l'abbattimento dell'orsa Jj4.

"Eventuali situazioni conflittuali con gli orsi, così come con ogni altro animale selvatico, dovrebbero essere affrontate con gli strumenti di prevenzione prescritti dalle normative", affermano le associazioni, sostenendo che la Provincia d Trento ha "fatto poco o nulla per evitare possibili incontri fortuiti con l'animale e per informare i residenti sulla reale situazione dei luoghi". (ANSA).