Donna trovata morta in Alto Adige, probabili cause naturali

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - E' da attribuire con ogni probabilità a cause naturali il decesso di una donna, trovata morta ieri in un sacco a pelo su un prato nei pressi del Giogo di Meltina, in Alto Adige. L'allarme era stato lanciato da un gruppo di escursionisti che aveva notato il corpo disteso sotto un larice. La donna deceduta è una meranese di 56 anni. Sul posto sono intervenuti la Guardia di finanza con il Soccorso alpino e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Secondo una prima ispezione cadaverica sul corpo non sono stati trovati segni che facciano pensare ad una morte violenta. Chiarezza sarà fatta dall''autopsia che nelle prossime ore sarà disposta dalla Procura di Bolzano. (ANSA).