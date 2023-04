Donna trovata morta in Alto Adige, esclusa aggressione animale

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - E' esclusa l'aggressione di un animale come causa del decesso della donna, trovata morta ieri in un sacco a pelo su un prato nei pressi del Giogo di Meltina, in Alto Adige. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Sarà l'autopsa a stabilire l'esatta causa di morte. (ANSA).