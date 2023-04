Comune Trento, 142,5 milioni per lavori pubblici in città

(ANSA) - TRENTO, 17 APR - Ammonta a 142,5 milioni di euro la spesa per le opere e per le manutenzioni straordinarie in corso di realizzazione o di progettazione nel Comune di Trento. Si parla, in media, di 1.200 euro per abitante. È quanto emerge dal rapporto punbblicato oggi sul portale del Comune di Trento.

"Sono indicati i tempi di cantiere e i tempi di realizzazione di ogni opera", ha detto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, in conferenza stampa.

Il settore in cui sono previsti maggiori investimenti è quello della mobilità, in cui saranno spesi 35,4 milioni di euro, di cui 22,7 milioni per l'Hub di interscambio all'ex Sit.

Previsti poi 12,2 milioni di euro per i nuovi percorsi ciclabili in città.

Ci sono poi gli investimenti nella rigenerazione urbana (32,5 milioni di euro), nello sport (23,8 milioni di euro), negli edifici scolastici (14,6 milioni di euro), negli edifici per la collettività (6,2 milioni di euro), nella sicurezza del territorio (5,8 milioni di euro) e nelle reti tecnologiche e nel sistema idrico integrato (4,6 milioni di euro). (ANSA).