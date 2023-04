Runner morto: Fugatti, domani presenteremo documenti su Jj4

(ANSA) - TRENTO, 16 APR - "Il Trentino sta soffrendo per quanto è avvenuto" e il pronunciamento del Tar, che ha annullato il decreto per l'abbattimento di Jj4, è "sorprendente". Lo ha detto il governatore trentino Maurizio Fugatti durante la trasmissione "Zona Bianca" di Rete4. Il presidente della Provincia autonoma ha sottolineato che è suo compito "garantire la sicurezza e incolumità" dei trentini. Per questo motivo - ha proseguito - "non ci fermiamo qui, già domani depositeremo i documenti che secondo il Tar mancherebbero". Fugatti ha anche ricordato che l'Ispra ha dato l'ok all'abbattimento.

Per quanto riguarda il progetto Life Ursus per il ripopolamento degli orsi in Trentino, il governatore ha detto che "secondo gli esperti avremmo avuto al massimo 50 esemplari (mentre ora sono oltre 100, ndr.) e che si sarebbero dispersi su altri territori. Così non è stato. Ora ci dicano velocemente dove spostare gli orsi". In merito l'attuale discussione pubblica, Fugatti ha parlato di un "dibattito da ztl, di chi vive in città e non conosce la vita in montagna". (ANSA).