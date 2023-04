Inaugurata a Brunico la 43/ma edizione della fiera Tipworld

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - E' stata inaugurata in mattinata la 43esima edizione della tradizionale fiera "Tipworld" a Brunico in Val Pusteria. La fiera, punto d'incontro per commercianti, artigiani, albergatori e ristoratori, resterà aperta al pubblico dalle ore 9.30 alle 18.00 fino a martedì 18 aprile. Presso lo stand dell'Associazione cuochi altoatesini Skv si sono riuniti tanti ospiti d'onore, tra i quali la squadra di hockey su ghiaccio dei Lupi Hc Val Pusteria con la mascotte Rufus, l'alpinista estremo Simon Gietl e lo sciatore Florian Schieder.

L'highlight del weekend saranno i Tipworld Highland Games: una divertente competizione per uomini e donne che potranno cimentarsi nel lancio di asce e tronchi. La domenica sarà interamente dedicata alle famiglie, con la possibilità di realizzare un hotel per insetti con materiali naturali o di affidare i bambini alle divertenti attività del servizio giovani di Brunico.

Lunedì e martedì saranno invece riservati al pubblico specializzato, per il quale è prevista un'offerta su misura: ad attendere i professionisti un interessante programma di eventi in collaborazione con partner locali e associazioni imprenditoriali che fa della manifestazione un importante punto d'incontro commerciale per stringere contatti d'affari in un'atmosfera familiare. (ANSA).