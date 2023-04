Salvini, 'a giugno procedura di infrazione verso Vienna'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Sui divieti austriaci per l'autostrada del Brennero, "l'Austria è fuori legge", accusa il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, in un'intervista al Gazzettino. "Deve eliminare i divieti del sabato, dei notturni, dei festivi. Si tratta di concorrenza sleale". "Da anni se ne frega delle regole e dei trattati europei - argomenta - e non capisco perché la Commissione europea per anni abbia fatto finta di niente". E così "a giugno, d'accordo con il collega tedesco, chiederemo l'avvio della procedura di infrazione verso Vienna". (ANSA).