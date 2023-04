Pericolo marcato per le valanghe dopo le nevicate in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 APR - Negli ultimi due giorni sulle montagne dell'Alto Adige sono caduti da 20 a 50 centimetri di neve fresca, localmente anche di più, per un'altezza complessiva della neve al suolo a 2000 m di 50-120 centimetri. Secondo il bollettino emesso dall'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe della Protezione Civile, il livello di pericolo è marcato grado 3 su tutto il territorio provinciale.

Nel corso del fine settimana le condizioni meteo si manterranno per lo più variabili, con alternanza di tratti soleggiati, annuvolamenti anche intensi, deboli nevicate anzitutto sulla cresta di confine e clima piuttosto ventoso da Nord. Vista anche la stratificazione del manto nevoso, spesso debole, che ha caratterizzato gran parte dell'inverno, per le gite in montagna sono richieste attenzione e massima prudenza. Nelle zone di alta montagna con presenza di neve fresca aumenta il pericolo di valanghe, sottolineano gli esperti del blog valanghe.report. (ANSA).