La Svp prova a compattarsi al centro, nasce 'Die Mitte'

Nella Svp nasce il movimento "Die Mitte" (Il centro) che cercherà di ricompattare il partito al centro e di equilibrare le varie visioni ed i diversi interessi rappresentati nel partito di raccolta. Il movimento prende le mosse da un'iniziativa dell'assessore Arnold Schuler e della "Grand Dame" della Stella alpina Martha Stocker che insieme a 33 membri del partito hanno elaborato un programma per rimettere al centro dell'azione politica i valori che sono alla base della piattaforma programmatica del partito.

"Die Mitte" avrà la funzione di sostenere il segretario politico del partito Philipp Achammer e il governatore Arno Kompatscher nei rispettivi ruoli.

Achammer ha spiegato che "non si tratta di un nuovo organismo del partito, ma di un gruppo libero e aperto ad altre adesioni che si riconosce in certi valori e che vuole portare avanti una politica del bene comune, mettendo al centro gli interessi della collettività. Il movimento funge da ponte per appianare i vari interessi particolari, di cui il nostro partito di raccolta si compione, è un di più, che fa sì che ci possa essere un maggiore equilibrio e fair play".

Il governatore Arno Kompatscher da parte sua ha detto "mi rallegra molto, sapere che ci sono componenti nel partito che vogliono un certo tipo di politica, che metta al centro le cose realmente importanti e che condanni il populismo".

Il gruppo non intende creare commissioni o altre strutture, ma si incontrerà per elaborare visioni future e per dare il proprio giudizio sui temi principali dell'azione politica. Darà anche il proprio contributo in caso di nomine, elezione e per l'elaborazione di programmi, ma non nasce in prospettiva delle prossime elezioni, è stato spiegato oggi in conferenza stampa.

