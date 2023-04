Runner morto: via libera anche per l'abbattimento di Mj5

(ANSA) - TRENTO, 13 APR - "Ispra ha dato il parere positivo per l'abbattimento di Mj5, che il 5 marzo scorso ha aggredito un uomo in valle di Rabbi. Adesso seguirà un atto consequenziale da parte dell'amministrazione provinciale". Lo ha comunicato, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Mj5 è un esemplare di 18 anni che lo scorso 5 marzo ha aggredito un escursionista di 39 anni nei boschi della valle di Rabbi, a pochi chilometri dal monte Peller, dove è stato ucciso il runner trentino di 26 anni lo scorso 5 aprile. "Verrà confermato anche l'atto di abbattimenti di Jj4, individuato come responsabile dell'aggressione ad Andrea Papi", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).