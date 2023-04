Elezioni: Verdi, Sabine Giunta candidata di punta italiana

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - Sarà Sabine Giunta, dirigente scolastica e sindacalista bolzanina, la candidata di punta di lingua italiana dei Verdi alle elezioni provinciali del prossimo autunno, che raccolgierà il testimone da Riccardo Dello Sbarba.

"Ho un'esperienza di 26 anni nella scuola, da docente nella scuola in lingua tedesca, sindacalista nella Cgil e dirigente nella scuola in lingua italiana - ha detto la stessa Giunta presentando la propria candidatura - Questo mi permette di avere uno sguardo consapevole e informato su come funziona il sistema scolastico altoatesino, sui suoi problemi e sulle prospettive di sviluppo".

Sabine Giunta curerà in particolare la parte programmatica su scuola e formazione. "È un bellissimo segnale per la nostra lista e per raggiungere i nostri obbiettivi in queste elezioni", ha dichiarato la capolista designata dei Verdi, Brigitte Foppa.

