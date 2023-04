Camion urtata ponte a Bolzano, 3 feriti e forti disagi

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - A Bolzano il braccio di una ruspa caricata su un camion ha seriamente danneggiato un ponte pedociclabile che attraversa l'Arginale, un'importante strada di comunicazione lungo il fiume Isarco. Il bilancio è di 3 feriti e forti disagi alla viabilità per la chiusura dell'Arginale.

Il corpo permanente dei vigili del fuoco è stato chiamato ad intervenire per un incidente sotto il ponte del centro commerciale Twenty. Un escavatore che passava sotto il ponte, a causa del braccio ancora alzato, andava ad urtare il ponte stesso danneggiandolo in modo tale da creare un rischio crollo del ponte stesso ed a costringere le autorità a chiudere il tratto dell'arginale coinvolto. L'autista é rimasto ferito dall'impatto e altre due persone risultano ferite poiché percorrevano il ponte pedociclsabile. Tutti e tre sono stati condotti in ospedale per accertamenti. Oltre al corpo permanente dei vigili del fuoco di bolzano sul posto erano presente la polizia municipale e i sanitari. (ANSA).