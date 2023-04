A Bolzano apre il multibrand store di Franz Kraler

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - La nuova boutique di Franz Kraler che porterà a Bolzano, il lusso firmato dalle grandi griffe della moda internazionale, è stata inaugurata questa sera a Palais Campofranco. L'edificio, di via della Mostra 1 all'angolo con piazza Walther rientra nel progetto di riqualificazione di un angolo del centro storico di Bolzano.

La sfida lanciata dalla famiglia Kraler al mondo del lusso continua nel capoluogo cittadino con uno store che si estende su una superficie di 150 mq, accolto al pian terreno del celeberrimo edificio del 1700 appartenuto agli Asburgo Lorena e oggi di proprietà del conte Georg von Kuenburg. Un legame, quello che i Kraler continuano a coltivare con la tradizione e la storia del territorio dopo la riqualificazione delle scuderie dell'imperatore Francesco Giuseppe a Dobbiaco, sede del "castello della moda" e loro quartier generale.

Gli spazi, ridisegnati dallo studio Marastoni di Bolzano, che accoglieranno le collezioni di Gucci, Fendi, Valentino, Christian Louboutin - solo per citarne alcuni - vantano un'impostazione ultramoderna. Nel retro del negozio è stato posto un monitor da 100 pollici ad alta definizione per la proiezione di filmati a tema che completa "l'inganno prospettico", catturando la fantasia del cliente e ampliando la dimensione dello spazio espositivo. (ANSA).