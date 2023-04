Runner morto: il parroco di Caldes, 'siamo tutti sconvolti'

(ANSA) - TRENTO, 12 APR - "Siamo qui tutti un po' sconvolti.

Le nostre lacrime si confondono con quelle dei famigliari.

Affidiamo al Signore il nostro impegno perché tragedie così grandi e così dolorose non si ripetano più". Lo ha detto il parroco di Caldes, don Renato Pellegrini, in apertura del funerale di Andrea Papi. All'esterno della chiesa circa tremila persone assistono alla cerimonia. "Accompagniamo Andrea in questo suo ultimo viaggio. Andrea vivrà nel cuore nei nostri ricordi", ha aggiunto Pellegrini. (ANSA).