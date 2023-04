Polizia: celebrati a Bolzano i 171 anni dalla fondazione

(ANSA) - BOLZANO, 12 APR - La polizia di Stato ha celebrato anche a Bolzano il 171° anniversario della sua fondazione all'insegna del motto "Esserci sempre". Nell'atrio della questura, sono stati ricordati i caduti della polizia di Stato, con la deposizione di una corona d'alloro presso la lapide in loro memoria, alla presenza del commissario del governo.

Di seguito, nell'auditorium dell'Eurac, si è svolta la cerimonia pubblica, alla presenza delle autorità locali, del personale in servizio, delle rappresentanze dell'Associazione nazionale della polizia di Stato e di studenti di alcune scuole del capoluogo che hanno aderito al progetto "PretenDiamo Legalità".

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti conferiti dal capo della polizia al personale che si è distinto con merito in attività in servizio. Sul piazzale dell'Eurac è stata allestita una mostra di veicoli, sia attualmente in uso che storici, della polizia, del materiale e delle attrezzature della polizia scientifica, del nucleo artificieri, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e della sezione operativa per la sicurezza cibernetica (polizia postale), mentre, all'interno della questura, sono state organizzate visite alla Sala storica. (ANSA).