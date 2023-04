Attesi 40 centimetri di neve in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 APR - Si delinea un gran finale per un inverno avaro di neve in Alto Adige. Questa notte un fronte freddo colpirà un sistema di bassa pressione sull'Italia settentrionale e la neve scenderà inizialmente fino a 1500 e poi addirittura a 1000 metri, in alcune zone anche più in basso. Lo annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Sulle montagne tornerà così l'inverno che praticamente si non si è visto nei mesi precedenti. Sono attesi tra i 20 e i 40 centimetri di neve, sulle Dolomiti anche mezzo metro. Saranno imbiancate le valli più alte, come l'Alta Pusteria, dice Peterlin. (ANSA).