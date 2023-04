Runner morto: domani funerali e lumini accesi in val di Sole

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - Si svolgeranno domani, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Caldes, i funerali di Andrea Papi, il runner 26enne ucciso da un orso nei boschi che sovrastano il paese. Per l'intera giornata sarà lutto cittadino in tutti i comuni della val di Sole.

Nel frattempo i promotori del sito ruralpini.it, da sempre critico nei confronti del progetto di ripopolamento Life Ursus, rilanciano "come atto simbolico di solidarietà e vicinanza l'appello che sta diffondendosi sui social affinché la sera del giorno dei funerali venga esposto un lumino acceso sulle finestre delle case".

Questa mattina il governatore trentino Maurizio Fugatti, ai microfoni di Radio 2 ha confermato che è atteso a breve l'esito dell'esame del dna delle tracce organiche lasciate dall'orso sul luogo dell'aggressione e che, una volta identificato, si procederà all'abbattimento.

Sulla questione interviene anche Reinhold Messner. "La convivenza con lupi e orsi su un territorio antropizzato e di piccole dimensioni com'è il nostro, non è più sostenibile.

Soprattutto in considerazione del numero degli esemplari", afferma il re degli ottomila sul quotidiano L'Adige. (ANSA).