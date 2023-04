Elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, in inverno 574 interventi

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - Si è conclusa da ieri la stagione invernale dell'Aiut Alpin Dolomites iniziata il 7 dicembre dello scorso anno. Il nostro team-elicottero, in collaborazione con la Heli Elisoccorso Alto Adige e le centrali di emergenza 112, ha effettuato 574 interventi con l'H135 T3 di cui 94 con l'ausilio dei visori notturni (Nvg).

La maggior parte degli interventi invernali è stata eseguiti per infortuni su piste da sci, ma anche per emergenze sanitarie, per sci alpinisti, incidenti in varie attività di tempo libero, lavoro e stradali. Otto interventi riguardavano persone travolte da valanghe e sono stati effettuati con l'aiuto delle unità cinofile del Sagf/Guardia di finanza e della polizia stazionate presso la base operativa di Pontives. Degli interventi, 550 sono stati effettuati in Alto Adige e 14 in Trentino.

Aiut Alpin Dolomites quest'anno non farà la consueta pausa primaverile, ma rimarrà operativo sino a fine ottobre. (ANSA).