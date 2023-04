Commercio: saldi estivi dal 14 luglio in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - In Alto Adige i saldi estivi cominceranno il 14 luglio. Lo ha stabilito la Giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano in base alla legislazione vigente e tenendo conto delle proposte delle associazioni di categoria.

Le vendite delle merci della stagione estiva 2023 inizieranno il 14 luglio, nella maggior parte dei comuni dei distretti di Bolzano, Merano e Burgraviato, Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta e termineranno il 11 agosto. Inizieranno invece il 18 agosto i saldi nei comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia e San Valentino alla Muta e termineranno il 15 settembre. (ANSA).