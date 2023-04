Brennero: Alto Adige, Tirolo e Baviera, 'serve sistema a slot'

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - I presidenti di Tirolo, Alto Adige e Baviera, Anton Mattle, Arno Kompatscher e Markus Söder, firmeranno domani a Kufstein, sul confine tra Austria e Germania, una dichiarazione d'intenti per la realizzazione di un sistema digitale a slot di gestione del traffico pesante lungo l'asse del Brennero.

La dichiarazione prende spunto da uno studio di fattibilità commissionato dalla Provincia di Bolzano secondo il quale è possibile realizzare un tale sistema di gestione del traffico merci. Con il documento, i tre governatori "prendono atto delle previsioni che confermano appieno un aumento del volume dei trasporti lungo il corridoio del Brennero, che comporterà un conseguente innalzamento della probabilità di incolonnamenti e un abbassamento del livello di sicurezza per gli utilizzatori" e, pur ammettendo che "misure d'urgenza adottate a livello locale possano effettivamente aiutare a ridurre l'impatto sulla popolazione e sull'ambiente nel tratto centrale del corridoio", sostengono che tali misure "producano anche effetti negativi sulle regioni confinanti".

Esortano, quindi, "i Paesi membri situati lungo il corridoio del Brennero a tornare al tavolo delle trattative e a lavorare insieme al raggiungimento di una soluzione comune per il problema del transito nel corridoio". Soluzione che viene individuata, tra l'altro, nell'adozione di un "sistema digitale di gestione del traffico" che deve "prevedere quantomeno la prenotazione obbligatoria e gratuita delle fasce orarie (slot) per il transito transalpino dei mezzi pesanti sulle autostrade del corridoio del Brennero". (ANSA).