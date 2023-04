13 anni fa l'incidente ferroviario della val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - Sono trascorsi 13 anni dall'incidente ferroviario della Val Venosta e ancora oggi è vivo il ricordo delle vittime di quella tragedia. Nella giornata di lunedì 10 aprile 2010, alle 9 del mattino, uno treno della ferrovia della Val Venosta è stato investito da una frana di fango nella zona di Latschander, tra Castelbello e Laces. Lo smottamento provocò la morte di 9 persone, mentre 28 rimasero ferite.

"Come accaduto negli anni precedenti, mercoledì 12 aprile il treno che passerà sul luogo dell'incidente a Latschander rallenterà la sua corsa ed emetterà tre segnali acustici", sottolinea l'assessore alla Mobilità, Daniel Alfreider. "In questo modo vogliamo rivolgere il nostro pensiero a tutte le persone che hanno perso la vita in quella circostanza, esprimendo la nostra solidarietà ai familiari e agli amici dei loro cari", sottolinea Alfreider. A nome della giunta provinciale, Alfreider invita, come avvenuto anche negli anni passati, a raccogliersi durante l'anniversario per onorare la memoria delle vittime dell'incidente ferroviario della Val Venosta. (ANSA).