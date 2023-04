Pasqua: è festa di Primavera a Bolzano tra natura, musica e arte

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Una festa di Primavera che invita a scoprire gli angoli più belli di Bolzano, capitale delle Dolomiti, attraverso un suggestivo percorso tra Natura, Musica e Arte. Dal 14 aprile al 1 maggio «Bolzano presenterà un ricco programma di danza, musica e teatro» evidenzia Roberta Agosti, direttrice dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, capitale delle Dolomiti. Cinque installazioni d'arte contemporanea, create da artisti internazionali sotto la regia di Respirart, faranno da cornice agli appuntamenti che si svolgeranno in diverse location della città. «Apice del festival» sottolinea la direttrice Roberta Agosti «sarà la tradizionale Festa dei Fiori, giunta alla 133esima edizione nel corso della manifestazione». Per l'occasione piazza Walther si trasformerà in un immenso orto botanico nel cuore della città.

La Festa dei Fiori sarà accompagnata da concerti delle bande musicali di Bolzano, dall'iniziativa Bicinfiore e dal programma VeloFlora. Gli organizzatori ringraziano per il prezioso sostegno Comune di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano, Europaregion Euregio, Palais Campofranco, Parkhotel Laurin, Parkhotel Mondschein, Museion, Museo Civico Bolzano, Franziskaner Bäckerei, Forst, Sparkasse Bozen, Thun. (ANSA).