Incendio a Sesto, evitata propagazione delle fiamme

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - Un incendio è divampato nei pressi di via Sesto, nell'omonimo Comune altoatesino, nella sera di ieri. I vigili del fuoco della zona sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero nei boschi della zona. L'acqua utilizzata per spegnere il rogo - si apprende - è stata prelevata con più pompe. Per permettere le operazioni, è stata stesa una lunga linea per l'approvvigionamento idrico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Candido, di Moso-Sesto e gli operatori del servizio forestale. (ANSA).