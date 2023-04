Impugnata sentenza Consiglio di Stato su ampliamento Twenty

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - Il gruppo Podini ha annunciato l'impugnazione contro la sentenza del Consiglio di Stato dell'ottobre scorso, che ha ritenuto illegittimi gli atti con cui la Provincia e il Comune di Bolzano avevano autorizzato l'ampliamento del centro commerciale Twenty.

Podini spa e Twentyone srl - informa una nota - hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, per aver esorbitato dal potere attribuitogli e sconfinato nel campo delle determinazioni riservate al legislatore e delle valutazioni riservate alle autorità amministrative. Con il ricorso, le società chiedono che la Corte annulli la sentenza del Consiglio di Stato e, conseguentemente, rigetti in via definitiva i ricorsi di Aspiag Service srl. (ANSA).