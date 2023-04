Ice Rink di Piné, al via progettazione e realizzazione

(ANSA) - TRENTO, 08 APR - Prende avvio la fase di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti per l'impianto per il pattinaggio di velocità "Ice Rink Oval" di Baselga di Piné, per un totale di 29,5 milioni di euro. Lo prevede un accordo tra la Provincia di Trento, il commissario straordinario di nomina governativa, Luigivalerio Sant'Andrea, e il Comune di Baselga di Piné, contenuto nella delibera approvata dalla Giunta provinciale e in corso di sottoscrizione con il commissario.

"Continuando nella strada degli impegni assunti, l'esecutivo provinciale ha provveduto celermente a definire le modalità realizzative degli interventi per gli impianti sportivi di Baselga di Piné", spiega il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. "L'obiettivo - prosegue - è consentire entro la primavera 2025 la realizzazione delle opere, allo scopo di mettere le strutture a disposizione delle compagini sportive nazionali e internazionali, per la preparazione olimpica in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026, nonché contribuire al rilancio territoriale dell'altipiano".

L'esecutivo ha confermato, a seguito della rinuncia di Piné come sede olimpica, gli investimenti per il territorio, per un totale di 50,5 milioni. Di questi, i 29,5 milioni già menzionati sono rivolti nello specifico all'Ice Rink, per le opere realizzate attraverso il commissario straordinario, e altri 21 milioni per altri gli interventi a favore dello sviluppo turistico, commerciale, economico, ambientale da concordare con il Comune. (ANSA).