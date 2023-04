Si rovescia il trattore, un morto a Ridanna

(ANSA) - BOLZANO, 07 APR - In un incidente con il trattore a Ridanna ha perso la vita Walter Eisendle di 53 anni del luogo. Secondo le prime informazioni, l'uomo era al lavoro nei campi quando, poco dopo le 15, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è rovesciato.

Sul posto sono giunte le squadre di soccorso della Croce bianca, il medico d'urgenza ed i vigili del fuoco volontari, ma le ferite riportate dalla vittima erano troppo gravi.

Sull'incidente indagano i carabinieri. (ANSA).