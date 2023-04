Veicoli in fiamme in piazza Matteotti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 06 APR - La scorsa notte, alle 23.16, il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano è stato allertato per un incendio di diversi veicoli nel cortile di un complesso residenziale in piazza Matteotti 1A a Bolzano.

All'arrivo sul posto, due furgoni e un'auto erano già in fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono durate circa 1,5 ore.

L'incendio ha danneggiato alcune vetture e alberi adiacenti.

Oltre ai Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche la Questura e la Protezione civile del Comune di Bolzano.

