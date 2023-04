L'aggressione è avvenuta nella canonica del paese, dove le due sorelle avevano trovato ospitalità da alcuni giorni, dopo il burrascoso naufragio della relazione di Gaetano Piro, 43 anni, con Maria Santonastasio di 55 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle due di notte, l'uomo sarebbe entrato nella canonica e avrebbe aggredito con un mattarello le due donne, per poi tornare nella sua abitazione, che dista solo un centinaio di metri dalla canonica, dove poi si è tolto la vita. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini.

Maria e Brigida sono state trasportate in elicottero all'ospedale di Trento. Le condizioni della ex compagna di Piro non sarebbero preoccupanti, mentre la sorella ha subito un trauma cranico e si trova in terapia intensiva in condizioni critiche.