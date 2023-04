Inaugurato dopo il restauro Palazzo Bortolazzi, a Trento

(ANSA) - TRENTO, 05 APR - È stato simbolicamente riconsegnato alla comunità, dopo un lungo intervento di restauro, Palazzo Bortolazzi, prestigioso edificio nel cuore di Trento, tra via Malpaga, via Oriola e via del Simonino. Il palazzo - informa una nota - è stato oggetto di un lascito testamentario da parte della proprietaria baronessa Marina Larcher Fogazzaro. Circa il 90% della proprietà è della Fondazione Pezcoller e la restante parte è della Sosat e del Fai.

Eretto fra il 1678 e il 1696, l'edificio è uno dei gioielli storico-architettonici del centro di Trento. Al restauro, un intervento di circa 980.000 euro, ha contribuito la Provincia di Trento, finanziando il 75% della spesa.

"Essere qui per condividere questa inaugurazione dopo il restauro del palazzo è motivo di orgoglio per tutti noi", ha detto il vicepresidente della Provincia, Tonina.

"Questo palazzo restaurato è una testimonianza esemplare del forte legame tra Fondazione Pezcoller e la comunità trentina ed era un preciso dovere, oltre che nostro profondo desiderio, restituirlo alla comunità in tutto il suo originario splendore", ha aggiunto il presidente della Fondazione Pezcoller, Enzo Galligioni. (ANSA).