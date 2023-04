Traffico: Alfreider, 'nuove telecamere sull'asse del Brennero'

(ANSA) - BOLZANO, 04 APR - La Provincia di Bolzano si appresta ad ampliare il sistema di monitoraggio del traffico sull'arco alpino ed in particolare lungo il corridoio del Brennero e nelle aree più sensibili, come i passi, con l'installazione di un sistema di telecamere. Lo ha annunciato l'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, presentando il programma aggiuntivo 2023 del Servizio strade approvato dalla giunta provinciale.

L'installazione delle telecamere lungo l'asse del Brennero ha, fra l'altro, l'obiettivo di monitorare il fenomeno dei mezzi pesanti, ma non solo, che escono dall'autostrada e attraversano i paesi. "Vorremmo avere dei dati più concreti su questo tema anche per riuscire, un domani, ad evitare questo fenomeno", ha spiegato Alfreider.

"Abbiamo previsto un sistema di telecamere per monitorare il traffico non solo in termini di quantità, ma anche di qualità", ha aggiunto l'assessore, citando l'esempio del Lago di Braies, dove già un sistema del genere è stato adottato. "Qualità del traffico - ha proseguito - significa riuscire a definire esattamente se è traffico pendolare o di altro tipo, riuscire a seguire i flussi di traffico e creare un management, ad esempio, dei cantieri".

Tutto ciò per "dare l'informazione in modo immediato su quel che sta succedendo sulle nostre strade e combinarlo con le strategie del trasporto pubblico", ma anche, ha chiarito Alfreider, per prevedere, se necessario, eventuali contingentamenti. (ANSA).