Scoperta piantagione di marijuana a Trento, un arresto

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - I finanzieri del gruppo di Trento hanno arrestato, in flagranza di reato, un 34enne italiano che coltivava in proprio piante di marijuana. I militari - si apprende - hanno sequestrato 8,4 chilogrammi di marijuana, 340 grammi di hashish, quasi 4.000 euro in contanti, oltre a 3 serre domestiche impiegate per la coltivazione.

L'indagine è partita durante un servizio di perlustrazione, con l'ausilio delle unità cinofile, di un complesso condominiale in via Brennero, a Trento. In un box, la cui serratura risultava compromessa, sono stati rinvenuti, grazie al fiuto dei cani, diversi sacchi di plastica nera e barattoli di vetro contenenti marijuana e hashish. Risaliti all'identità dell'uomo affittuario, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, nel Comune di Caldonazzo, dove sono stati travolti i contanti e un bilancino di precisione.

Al giudizio direttissimo, celebratosi il giorno successivo, il 34enne ha ammesso la disponibilità di un ulteriore appartamento, a Povo, dove sono state sequestrate tre serre dotate con 110 vasi con piante di marijuana, ancora all'inizio dell'infiorescenza. Le serre disponevano di ventilatori, lampade Uv e un impianto di aspirazione a carboni attivi per evitare la diffusione del tipico odore della cannabis.

Lo stupefacente rinvenuto avrebbe fruttato oltre 80.000 euro.

