Sanità Trentino, presentato il Programma strategico 2023-27

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - Sono sei i punti cardine del Programma di sviluppo strategico 2023-27, presentato nella sede dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss). L'Apss punta su una sanità semplice e vicina alla persona, un'azienda sanitaria presente, le cure migliori e una salute responsabile.

Il documento, ha spiegato l'assessora provinciale alla salute, Stefania Segnana, è "interno all'azienda sanitaria, ma è stato presentato alla Giunta provinciale la settimana scorsa".

"Ieri - ha aggiunto - abbiamo incontrato i presidenti degli Ordini delle professioni sanitarie per condividerlo e illustrarlo, mentre oggi verrà condiviso con i professionisti della sanità".

"Sappiamo che c'è un 15% della popolazione che 'mangia' più dell'80% delle risorse sanitarie. Sarà quindi fondamentale per la tenuta del sistema lavorare bene su queste persone", ha detto il direttore generale dell'Apss, Antonio Ferro, parlando del tema della prevenzione, uno dei punti sottolineati nel documento, oltre a quello della "slow medicine".

Un capitolo, poi, è dedicato all'università. "Stiamo lavorando per le specializzazioni. La prima che partirà, probabilmente, sarà quella di neurologia", ha precisato Ferro a margine della conferenza stampa.

Per quanto riguarda il nuovo polo ospedaliero, il direttore ha rilevato come sia stato creato un gruppo di lavoro per aiutare il commissario. "Confido molto che, essendo stato individuato un nuovo commissario, i tempi si accorcino", ha concluso. (ANSA).