Rallenta l'occupazione in Trentino, assunzioni a -4% a gennaio

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - Rallenta l'occupazione in Trentino.

A gennaio, secondo i dati dell'Ufficio studi delle politiche del mercato del lavoro le assunzioni sono calate del 10,4% rispetto allo stesso mese del 2022, attestandosi a 10.324 (1.195 in meno). La riduzione - informano i sindacati - ha toccato soprattutto il terziario, -12,4% ed in particolare i servizi, chiaramente collegato all'andamento delle imprese, mentre sono cresciuti i pubblici esercizi, +12,1% grazie all'ottimo andamento della stagione turistica.

Le assunzioni frenano anche nel secondario (-6%), ed in particolare nell'industria (-4,8%) e nelle costruzioni (-9,4%).

L'industria a gennaio ha fatto registrare anche un forte incremento delle ore di cassa integrazione (+170%). Il dato è trainato dal comparto tessile, chimico, gomma plastica e dal cartario, settori che hanno subito l'aumento dei costi energetici e delle materie prime.

In generale le assunzioni si riducono più marcatamente tra le donne (-14,9%) e tra i giovani (-14%); calano i contratti a tempo determinato (-13,5%), in somministrazione (-17,7%) e a chiamata (-10,9%).

"Il calo del tempo determinato e della somministrazione sono la conferma di un mero utilizzo flessibile della manodopera. I segmenti più deboli e meno tutelati anche contrattualmente pagano questo rallentamento con la perdita dell'occupazione. Chi in questi mesi aveva un contratto a tempo indeterminato ha goduto, per fortuna, degli ammortizzatori sociali, come dimostra il dato sulla cassa integrazione dell'industria. I precari sono rimasti a casa", evidenziano Maurizio Zabbeni, Lorenzo Pomini e Walter Largher, che per Cgil, Cisl e Uil del Trentino seguono il mercato del lavoro. (ANSA).