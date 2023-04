Omicidio custode forestale in Trentino, iniziato il processo

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - Si è tenuta in Corte d'Assise a Trento la prima udienza del processo per l'omicidio di Fausto Iob, il custode forestale di 59 anni trovato senza vita nel lago di Santa Giustina, il 5 giugno dell'anno scorso. Il capo di imputazione per il boscaiolo David Dallago, di 37 anni, è di omicidio pluriaggravato e furto di legname di proprietà del Comune di Sanzeno. Secondo l'accusa, sarebbe proprio il furto di legname il movente dell'omicidio.

Iob è morto per annegamento dopo essere stato colpito alla nuca con un oggetto contundente (mai recuperato) ed essere stato gettato nel lago privo di conoscenza.

I testimoni chiamati dall'accusa sono circa una settantina, e comprendono, oltre ai carabinieri incaricati delle indagini, i militari del Ris di Parma e i periti di parte, anche le persone che hanno visto ancora in vita il custode forestale a inizio giugno dell'anno scorso.

In aula erano presenti i due figli di Iob, i fratelli e il nipote, costituitisi parte civile.

"Dal nostro punto di vista il quadro indiziario è abbastanza preciso e chiaro, ma vedremo come andrà il dibattimento", ha affermato l'avvocato Lorenzo Eccher, in rappresentanza dei fratelli e del nipote della vittima.

La prossima udienza è fissata per il 26 aprile. (ANSA).