Nasce in valle di Fiemme la prima Cer in forma cooperativa

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - Nasce in Trentino la prima Comunità energetiche rinnovabile (Cer) nella forma di società cooperativa, denominata "Comunità energetica Fiemme".

L'iniziativa - si apprende - è sostenuta da nove imprese: FiemmePer Fondazione Ets, Cassa rurale val di Fiemme, Famiglia cooperativa di Cavalese, cooperativa Terre Altre, BioEnergia Fiemme, Eurostandard, Elabora srl, Seda sas e Magnifica Essenza Sb.

"Il primo passo sarà quello di presentarsi nella valle per far conoscere le opportunità di questa nuova Cer. L'obiettivo è quello di valorizzare la comunità, coinvolgendo più persone possibile, partendo da un forte interesse comune e condiviso quale è l'energia", spiega la neopresidente, Valentina Vanzo.

L'iniziativa apre la strada ad un progetto sostenuto dalla Cooperazione trentina, "Energia InCooperazione", realizzato in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e i Consorzi Bim del territorio per favorire una presenza diffusa di comunità energetiche in forma cooperativa in Trentino.

"Il nostro impegno ha radici lontane, - spiega il presidente della Federazione, Roberto Simoni - che partono dalla nascita dei consorzi elettrici ed arrivano fino ad oggi con molti progetti in tema di sostenibilità energetica. Vogliamo, in accordo con la Provincia, puntare all'autosufficienza energetica dei singoli territori, ma anche farli tornare protagonisti".

I vantaggi legati alla Cer sono di carattere ambientale, sociale, di coesione territoriale ed economici. (ANSA).