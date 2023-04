Commercio in Trentino, in 12 anni persi il 10% dei negozi

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - Tra la fine del 2010 e dicembre 2022, in Trentino si registrano 630 negozi di commercio in meno.

Si tratta di una diminuzione del 10% delle unità a livello provinciale. Le comunità più colpite risultano essere la valle di Fiemme, le Giudicarie, gli Altipiani Cimbri, la Valsugana e il Tesino. È quanto emerge dai dati del registro imprese elaborati dall'Ufficio studi della Camera di commercio di Trento (Cciaa).

Il mutamento della struttura commerciale interessa anche la specializzazione dell'attività di vendita. Si rileva una diminuzione significativa degli esercizi di abbigliamento (-103), prodotti tessili (-81), ferramenta e materiali da costruzioni (-90), giornali e articoli di cancelleria (-75).

Sono in contrtedenza, invece, i negozi di vendita di medicinali (+46), prodotti alimentari specializzati (+36), articoli medicali e ortopedici (+25).

A fine 2022 risultano iscritti 8.200 negozi, per una superficie di vendita complessiva pari a 913.316 metri quadrati.

I Comuni di Trento e Rovereto ospitano il 28,7% degli esercizi commerciali in sede fissa e il 34,8% della superficie di vendita. Seguono Riva del Garda e Pergine Valsugana.

Le attività di vendita al di fuori dei negozi sono 934, di cui 472 dedite al commercio ambulante, 289 al commercio online (+234 rispetto al 2010), 80 alla vendita a domicilio, 53 alla vendita per corrispondenza e 23 a mezzo di distributori automatici. Le imprese all'ingrosso attive sono 1.154 (-15% in 12 anni).

I lavoratori del settore in Trentino sono 15.854 nel commercio al dettaglio e 7.014 nel commercio all'ingrosso.

(ANSA).