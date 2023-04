Ciclismo: il Tour of the Alps 2023 partira' dal Tirolo

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - Svelato a Trento, nella sede istituzionale dell'Euregio, il quadro definitivo del Tour of the Alps (#TotA 2023), in programma fra Trentino, Alto Adige e Tirolo dal 17 al 21 aprile. L'evento, con partenza da Rattenberg, in Austria, sostiene la causa dell'Associazione Lotus-Oltre il tumore al seno. Al via si presenteranno 19 squadre.

Il tour prevede due partenze in Austria (Rattenberg e Reith im Alpbachtal). Con tre partenze e tre arrivi di tappa, il Trentino Alto Adige ospiterà le giornate centrali dell'evento: mercoledì 19 aprile, la terza tappa porterà il gruppo da Renon a Brentonico-San Valentino (162,5 chilometri), e giovedì 20 aprile, la carovana si sposterà da Rovereto a Predazzo (152,9 chilometri). Dalla Val di Fiemme ripartirà la corsa venerdì 21 aprile, con l'ultima e decisiva frazione di 144,5 chilometri, con il finale a Brunico.

"Siamo ormai in dirittura d'arrivo con tutte le migliori premesse. Ogni anno cerchiamo di coinvolgere sempre più la popolazione delle località che ci ospitano perché vogliamo creare affetto intorno al Tour of the Alps", ha affermato il general manager di Tour of the Alps, Maurizio Evangelista.

L'evento godrà di una copertura mediatica internazionale, con oltre cento Paesi collegati.

"Per il Trentino questo sarà l'anno con più eventi legati alle bici e questo dimostra come la Provincia tenga molto a questo sport, che puntiamo a rendere sempre più praticato dai più giovani", ha detto l'assessore allo sport e turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni. (ANSA).