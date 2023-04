Brennero: Salvini, Austria deve rimuovere divieti

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Il governo austriaco deve rimuovere i divieti, è come se noi domani a Ventimiglia imponessimo che non si entra il sabato e la domenica, penso che l'Europa interverrebbe nell'arco di un quarto d'ora". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla stampa estera, circa la vicenda del Brennero. "Se non succederà niente, d'accordo con altri colleghi, a giugno chiederemo l'infrazione nei confronti di un paese che non rispetta le norme", ha avvertito il ministro.

