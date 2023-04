Arrivato a Trento uno dei due nuovi elicotteri sanitari

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - È atterrato in via Lidorno, a Trento, l'elicottero "I-Cbas", uno dei due nuovi mezzi con allestimento sanitario che dal prossimo luglio andranno a potenziare la dotazione di servizio del Nucleo elicotteri del corpo permanente dei vigili del fuoco. In questi giorni - informa la Provincia - il mezzo, un Airbus H145, sarà sottoposto all'installazione dell'equipaggiamento interno sanitario, operazione che viene eseguita a di Helicopters Italia. Una volta allestito, l'elicottero eseguirà dei voli prova e dei test.

Nelle prossime settimane è atteso a Trento per le stesse operazioni di installazione anche il secondo mezzo sanitario Airbus, "I-Pboe".

Entrambi i mezzi saranno operativi a partire dal mese di luglio, mentre prosegue in Baviera l'addestramento del personale di volo e tecnico, che sino a fine maggio sarà impegnato nel cosiddetto "type rating".

Le marche di registrazione dei nuovi elicotteri sanitari, "I-Cbas" e "I-Pboe", si riferiscono alle cime Piz Boè e Campanile Basso e sono state scelte, assieme alla livrea "dolomitica", per rafforzare il legame dei due mezzi con il territorio trentino. (ANSA).