83enne ferito durante lavori in un bosco a Sarentino

(ANSA) - BOLZANO, 04 APR - E' ricoverato in gravi condizione all'ospedale di Bolzano un 83enne rimasto ferito durante lavori in un bosco nei pressi di San Martino in val Sarentino. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca e l'elisoccorso Pelikan 1, che ha trasporto il ferito a Bolzano. (ANSA).