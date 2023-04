Sinner è n.9 al mondo, eguaglia il suo miglior ranking

(ANSA) - ROMA, 03 APR - La sconfitta nella finale di Miami contro Daniil Medvedev è resa meno amara per Jannik Sinner dalla pubblicazione della nuova classifica Atp, dove è rientrato nella top 10, in nona posizione, eguagliando il suo miglior piazzamento di sempre. L'azzurro è poi quarto nella classifica che considera i soli piazzamenti del 2023, da cui usciranno i qualificati per le Atp Finals di Torino. Davanti all'altoatesino, alla vigilia della lunga stagione sulla terra rossa in Europa, ci sono oggi solo Medvedev, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Il serbo è tornato numero 1 grazie alla sconfitta dello spagnolo con Sinner nella semifinale del Masters 1000 in Florida, raggiungendo un record di 380 settimane in vetta.

Dietro a lui e ad Alcaraz mantiene il terzo posto Stefanos Tsitsipas, inseguito da Medvedevm che ha approfittato della vittoria a Miami per superare il norvegese Casper Ruud. Tra la sesta e l'ottava posizione ci sono Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime e Holger Rune, mentre dietro a Sinner chiude la top 10 Taylor Fritz.

Quanto agli altri azzurri, Lorenzo Musetti occupa la 21/a posizione, Matteo Berrettini la 22/a mentre Lorenzo Sonego è tornato fra i primi 50 del mondo, alla posizione numero 47. Nella top 100 ci sono anche al n.96 Marco Cecchinato e al n.97 Fabio Fognini. (ANSA).