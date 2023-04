Rissa in piazza Erbe: obbligo di firma per otto contendenti

(ANSA) - BOLZANO, 03 APR - La squadra mobile della Questura di Bolzano ha svolto una complessa ed articolata indagine, coordinata dalla Procura, che ha permesso di accertare come un nutrito gruppo di cittadini giovani, per futili motivi, avesse scatenato, nelle prime ore del 29 gennaio, una violenta rissa che aveva coinvolto anche alcuni gestori e dipendenti di esercizi pubblici della centrale Piazza delle Erbe.

In questa colluttazione, consumata anche con oggetti contundenti, alcuni corrissanti erano rimasti feriti in maniera seria, riportando in un caso anche la frattura di un arto.

Le laboriose investigazioni hanno permesso di giungere all'identificazione della maggior parte dei contendenti, consentendo di raccogliere, nei confronti di ognuno, precisi elementi probatori, che hanno consentito alla competente autorità giudiziarie di emettere a carico di otto cittadini stranieri l'ordinanza impositiva della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (ANSA).